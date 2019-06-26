Днепр-1 подписал первого в истории легионера

Александр Кобахидзе / Днепр-1

Экс-полузащитник полтавской Ворсклы Александр Кобахидзе стал игроком Днепра-1, который по итогам сезона добыл путевку в Премьер-лигу.

32-летний грузин поставил подпись под однолетним контрактом. Отметим, что он стал первым легионером в истории клуба.

В минувшем сезоне Кобахидзе провел 16 матчей за Ворсклу во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, ранее Днепр-1 подтвердил аренду у киевского Динамо Булецы и Супряги.