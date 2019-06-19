Днепр-1 подтвердил аренду двух чемпионов мира

Булеца и Супряга переходят в Днепр-1 / УАФ

Главный тренер Днепр-1 Дмитрий Михайленко подтвердил, что команда арендует двух игроков киевского Динамо - нападающего Владислава Супрягу и полузащитника Сергея Булецу.

"У нас есть договоренность с Динамо по Владу Супряге и Сергее Булеце. Арендное соглашение будет рассчитано на сезон. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу самим ребятам", – заявил в интервью ТСН Дмитрий Михайленко.

Напомним, что Супряга перешел в Динамо летом 2018 года как раз из Днепра-1. Киевляне заплатили за нападающего 6,5 миллионов евро.

Что касается Булецы, то у него пока нет опыта выступлений на взрослом уровне. До этого выступал только за юношеские (U-19) и молодежные (U-21) команды Динамо.

Оба футболиста являются чемпионами мира в составе молодежной сборной Украины.