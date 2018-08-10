Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ

Владислав Супряга / FootballHub

Нападающий "Днепра-1" и юношеской сборной Украины Владислав Супряга прибыл в Киев для прохождения медосмотра в киевском "Динамо".

О трансфере молодого футболиста могут объявить уже в пятницу, сообщает FootballHub.

При этом "Днепр-1" может получить 50% от следующей перепродажи Супряги.

Отметим, что ранее президент "Днепра-1" Юрий Береза уверял, что информация о переходе Супряги в "Динамо" - всего лишь слухи.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий сборной Швеции был близок к переходу в "Динамо".