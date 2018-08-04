Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ

Исаак Телин может стать игроком "Динамо"

Игроком киевского «Динамо» может стать нападающий сборной Швеции Исаак Телин, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту».

Шведский форвард уже прибыл в Киев для переговоров о трансфере, а также посетил матч киевлян с «Шахтером», пишет FotbollDirekt.

По данным бельгийских СМИ, киевляне хотят взять Телина в аренду с правом выкупа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" усилилось перспективным бразильским полузащитником.