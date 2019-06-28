Жена известного украинского футболиста свела с ума британцев

Новичок Селтика Марьян Швед сейчас популярная фигура в Шотландии. У него часто берут интервью, а также обсуждают его личную жизнь.

Марьян женился в 18-летнем возрасте. Супруга молодого футболиста Ольга поддерживала его как в Украине, так и в Испании, где он играл за Севилью.

Сейчас она отправилась с ним в Шотландию, и ее уже вовсю обсуждают британские таблоиды.

Британская пресса в восторге от жены Шведа

Главред подготовил подборку ярких фото супруги новичка Селтика.

Ольга Швед / Инстаграм

Ольга Швед / Инстаграм

Ольга Швед / Инстаграм

Ольга Швед / Инстаграм

Ольга Швед / Инстаграм

Ольга Швед / Инстаграм

Напомним, недавно жена вратаря Динамо Максима Коваля показала соблазнительные формы.