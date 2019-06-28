Кубок Америки. Бразилия стала первым полуфиналистом

Бразильцы вырвали путевку в четвертьфинал / УЕФА

В Порту-Алегри на стадионе Арена ду Гремио состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Парагвая. Встречу обслуживал чилийский арбитр Роберто Тобар. Игра завершилась победой бразильцев по пенальти.

На 54-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота парагвайцев и наказал защитника Фабиана Бальбуэна предупреждением, но после просмотра видеоповтора заменил одиннадцатиметровый на штрафной удар и удалил парагвайского футболиста, показав красную карточку. концовка основного времени и дополнительное прошли в острой борьбе, но зрители голов так и не увидели.

Парагвайцы ничем не уступали бразильцам / УЕФА

Судьба первого полуфиналиста решалась в серии пенальти, где удачливее оказались бразильские футболисты. В серии пенальти в составе хозяев поля свои реализовали Виллиан, Маркиньос, Филиппе Коутиньо и Габриэл Жезус. У парагвайцев точными ударами отметились Мигель Альмирон, Бруно Вальдес и Родриго Рохас.

Следующий соперник бразильцев определится в матче сборных Венесуэлы и Аргентины. Последний раз пентакампеоны выигрывали Кубок Америки в 2007 году. Всего на их счету восемь чемпионских титулов.

Кубок Америки. Четвертьфинал:

Бразилия - Парагвай - 0:0, по пенальти - 4:3

Бразилия: Алиссон; Дани Алвес (Пакета, 83); Маркиньос; Тиаго Силва; Филипе Луис (Алекс Сандро, 46); Аллан (Виллиан, 71); Артур; Эвертон; Коутиньо; Габриэл Жезус; Фирмино

Парагвай: Фернандес; Пирис; Гомес; Бальбуэна; Алонсо; Арсамендия (Вальдес, 60); Санчес (Эскобар, 78); Ортис; Перес (Рохас, 74); Альмирон; Дерлис Гонсалес

Предупреждения: Филипе Луис (44); Фирмино (47); Артур (85) – Арсамандия (30); Пирис (34); Алонсо (37)

Удаление: Бальбуэна (58)

Серия пенальти: Гомес - 0:0 (вратарь), Виллиан - 1:0, Альмирон - 1:1, Маркиньос - 2:1, Вальдес - 2:2, Коутиньо - 3:2, Рохас - 3:3, Фирмино - 3:3 (мимо), Дерлис Гонсалес - 3:3, (мимо), Жезус - 4:3.