"Российский чемпионат сильнее и зрелищнее": известный футболист раскритиковал уровень украинского чемпионата

Иван Ордец перебрался в Россию / Динамо Москва

Защитник московского Динамо Иван Ордец рассказал, почему принял решение покинуть донецкий Шахтер и перешел в стан российского клуба.

"Мой выбор - в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. К сожалению, за последнее время уровень чемпионата Украины сильно упал.

Этим летом у меня был шанс остаться в Шахтере, который предлагал мне продолжить сотрудничество, но московское Динамо предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял. Я не считаю правильным подводить под мой переход в Динамо любую политическую подоплеку, как сейчас делают многие.

Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист", - цитирует защитника Экспресс.

Напомним, что Ордец перешел в Динамо в середине июня, а ранее Рубин объявил о переходе другого защитника Шахтера Олега Данченко.