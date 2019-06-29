Десна арендовала чемпиона мира

Ефим Конопля стал игроком Десны / Сегодня

19-летний защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля перешел в черниговскую Десну. Футболист присоединился к северянам на правах годичной аренды.

Правый защитник уже прибыл в расположение Десны и в ближайшее время отправится с командой на тренировочный сбор.

Конопля является воспитанником Шахтера, но дебютировать на профессиональном уровне ему пока не удалось.

Напомним, что защитник стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины, приняв участие в шести матчах и отличившись четырьмя ассистами.