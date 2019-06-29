Кубок Америки. Чилийцы рвутся к трофею

Чили пробились в полуфинал Кубка Америки / УЕФА

В Сан-Паулу на стадионе Арена Сан-Паулу - Коринтианс состоялся третий матч 1/4 финала Кубка Америки между сборными Колумбии и Чили.

Встречу обслуживал аргентинский арбитр Нестор Питана. Основное время закончилось вничью со счетом 0:0. План Карлуша Кейруша на матч против Чили состоял в том, чтобы на первых минутах задавить соперника высоким прессингом и по возможности забить быстрый гол. Реализовать его удалось только частично. Колумбия действовала начала матч очень энергично и встречала Чили на его половине поля, но никакой выгоды извлечь из этого не удалось.

В каждом из таймов после просмотра видеоповторов судья отменял гол, забитый чилийцами. В первом тайме из-за офсайда, в который попал Алексис Санчес, отменили гол Чарлеса Арангиса. Во второй половине игры не засчитали гол Артуро Видаля, который добил мяч в ворота после попадания его в руку защитника чилийцев Гильермо Марипана.

Видаль был лучшим в составе чилийцев / КОНМЕБОЛ

В послематчевой серии пенальти удачливей оказались чилийцы. Футболисты Ла Рохи очень хладнокровно пробивали пенальти, однако без ошибок исполняли одиннадцатиметровые и колумбийцы, только Куадрадо пробил не совсем удачно, но мяч проскользнул под рукой Ариаса. Решающим же стал промах Тесильо. После него пошел пробивать Алексис Санчес и отправил мяч в нижний угол.

Следующим соперником чилийцев станет победитель пары Уругвай - Перу, которая будет сыграна сегодня в 22.00.

Кубок Америки. Четвертьфинал:

Колумбия - Чили - 0:0, по пенальти - 4:5

Колумбия: Оспина; Медина; Давинсон Санчес; Мина; Тесильо; Барриос; Урибе (Кардона, 67), Куадрадо; Хамес; Фалькао (Сапата, 77); Мартинес (Диас, 81)

Чили: Ариас; Исла; Медель; Марипан; Босежур; Пульгар; Арангис; Видаль; Фуэнсалида (Павес, 75); Варгас; Алексис Санчес

Серия пенальти: Хамес - 1:0; Видаль - 1:1; Кардона - 2:1; Варгас - 2:2; Куадрадо - 3:2; Пульгар - 3:3; Мина - 4:3; Арангис - 4:4; Тесильо - 4:4 (мимо); Санчес (4:5)

Предупреждения: Медина (44); Куадрадо (70); Хамес (88) - Арангис (8); Видаль (59).