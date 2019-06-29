Известного футболиста задержали за кражу автомобиля

Уэсли Снейдер / Футбол

Экс-хавбек сборной Голландии Уэсли Снейдер был задержан в Утрехте за угон и порчу чужого автомобиля, сообщает De Telegraaf. Футболист угнал машину, а затем попал в ДТП. Подробности инцидента не уточняются. Известно, что с владельцем авто Снейдер все уладил путем денежной компенсации.

Напомним, 35-летний Снейдер выступает за катарскую Аль-Гарафу с 2018 года. В минувшем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Катара, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Ранее голландец выступал за Аякс, Реал, Интер, Галатасарай и Ниццу.

За сборную Голландии хавбек провел 134 матча и забил 30 голов.

Напомним, что сборная Голландии в финале Лиги наций уступила Португалии.