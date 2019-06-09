Лига наций. Португальцы на классе выиграли турнир

9 июня 2019, 23:50

Гол Гонсалу Гуэдеша помог европейским бразильцам выиграть Лигу наций.

Португалия выиграла Лигу наций
Португалия выиграла Лигу наций / УЕФА

В главном противостоянии Лиги наций сошлись географические соседи Португалия и Голландия, победившие в полуфиналах своих оппонентов с одинаковым счетом 3:1. Исторически так складывается, что голландцы - удобный соперник для португальцев. Действующий чемпион Европы победил их и в полуфинале Евро-2004, и в плей-офф ЧМ-2006, и на Евро-2012 в Харькове.

С первых минут на поле была борьба
С первых минут на поле была борьба / УЕФА

Первая половина матча прошла под диктовку хозяев, которые создали кучу голевых моментов, но не сумели их реализовать. Голландия в свою очередь пыталась поймать  соперника на контратаке, но уверенные действия португальской защиты не дали голландцам реализовать задуманное. В итоге сборные ушли на перерыв со скучными нулями на табло.

Никто не хотел проигрывать
Никто не хотел проигрывать / УЕФА

Момент истины наступил на 60-й минуте. Бернарду Силва отдал классный пасс на Гонсалу Гедеша, а тот точно расстрелял цель. Концовка матча носила нервный характер, но как не старались соперники больше голов не забили. 

Гонсалу Гедедеш забил важный гол в карьере
Гонсалу Гедедеш забил важный гол в карьере / УЕФА

Португалия к титулу чемпионов Европы добавила еще один. Все закономерно и заслуженно.

Напомним, что Главред вел текстовую онлайн трансляцию финального матча. 

Лига Наций. Финал:

Португалия - Голландия - 1:0 (0:0)

Португалия: Патрисиу Руй; Геррейру; Диаш; Фонте; Семеду; Карвалью (Невеш, 90); Бернарду Силва; Перейра; Фернандеш (Моутинью, 81); Роналду; Гуэдеш (Рафа Силва, 75)

Голландия: Силлессен; ван Дейк; де Лигт; Дюмфрис; Блинд; де Йонг; Вейналдум; де Рон (Люк де Йонг, 82); Бабель (Промес, 46); Депай; Бергвейн (ван де Беек, 60)

Гол: Гуэдеш (60)

Предупреждения: Дюмфрис (88); де Йонг (90).

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