Кубок Америки. Перуанцы вышли в полуфинал

Уругвай - Перу / vseprosport.ru

В Салвадоре на стадионе Арена Фонте-Нова прошел последний четвертьфинальный матч Кубка Америки между Уругваем и Перу. Встреча завершилась победой перуанских футболистов в серии пенальти.

В основное время встречи уругвайцы трижды отправляли мяч в ворота соперника, но все три гола были отменены из-за офсайда. Первый мяч на 28-й минуте забил полузащитник Хиорхьян де Арраскаета. Автором второго гола стал нападающий Эдинсон Кавани, отличившийся в начале второго тайма. Еще одно взятие ворот было отменено на 72-й минуте, когда удар нанес форвард Барселоны Луис Суарес. В двух последних случаях главный арбитр игры Вилтон Сампайо воспользовался VAR.

Уругвай имел много возможностей забить и вырвать победу, но в этот вечер Кавани и Суаресу колоссально не везло. В итоге, судьба последнего полуфиналиста решалась в серии пенальти. У сборной Уругвая автором единственного промаха стал форвард Луис Суарес, который первым бил пенальти.

Луис Суарес подвел уругвайцев / КОНМЕБОЛ

Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Чили. В другом матче 1/2 финала встретятся национальные команды Аргентины и Бразилии.

Кубок Америки. Четвертьфинал:

Уругвай - Перу - 0:0 (пен. 4:5)

Уругвай: Муслера; Касерес; Годин; Хименес; Джованни Гонсалес; де Арраскаэта; Бентанкур; Вальверде (Стуани, 90+7); Нандес (Торрейра, 57); Кавани, Луис Суарес

Перу: Гальесе; Адвинкула; Самбрано; Абрам; Трауко; Тапиа; Йотун; Каррильо (Кристофер Гонсалес, 75); Куэва (Руидиас, 85); Флорес; Герреро

Серия пенальти: Луис Суарес - 0:0 (вратарь); Герреро - 0:1; Кавани - 1:1; Руидиас - 1:2; Стуани - 2:2; Йотун - 2:3; Бентанкур - 3:3; Адвинкула - 3:4; Торрейра - 4:4; Флорес - 4:5

Предупреждения: Годин (33); Вальверде (70) - Самбрано (49); Куэва (63).