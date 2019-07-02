Летняя Универсиада: календарь соревнований, где смотреть

В Неаполе пройдут Всемирные летние студенческие спортивные соревнования.
С 3 по 14 июля в Неаполе пройдут Всемирные летние студенческие спортивные соревнования - XXX Летняя Универсиада 2019 (Universiadi estive 2019).
Центром спортивного праздника станет Неаполь. Первоначально кроме Неаполя претендентами на роль принимающей стороны XXX Всемирной летней Универсиады 2019 были Баку, Будапешт и Бразилиа. Столицы Азербайджана и Венгрии отозвали свои заявки, ибо им предстояло принять другие важные соревнования. В итоге страной-хозяйкой первенства стала столица Бразилии – Бразилиа. Но через год мэр бразильского города отказался от проведения состязания. Такими образом, последним кандидатом остался Неаполь.
К слову, Неаполь уже принимал Универсиаду, но только зимнюю. Это было в далеком 1966 году. Также итальянскими городами-хозяевами летних студенческих игр в разное время были Турин (1959, 1970) и Рим (1975).
Кроме Неаполя соревнования пройдут на стадионах других городов Италии: Кава-де-Тиррени, Ночера-Инферьоре, Черкола и Пагани.
За медали Летней Универсиады посоревнуются 8 000 студентов из 140 стран, которые разыграют 222 медали в 18 видах спорта для женских и мужских команд, включающие командные и одиночные виды спорта.
Календарь соревнований
2-8 июля - Прыжки в воду
2-14 июля - Водное поло
3-7 июля - Спортивная гимнастика
3-11 июля - Баскетбол
4-7 июля - Дзюдо
4-9 июля - Фехтование
4-10 июля - Плавание
4-11 июля - Настольный теннис
4-13 июля - Футбол
5-7 июля - Регби-72
5-13 июля - Волейбол
5-13 июля - Теннис
6-10 июля - Стрельба из лука
7-13 июля - Тхэквондо
8-12 июля - Парусный спорт
8-13 июля - Легкая атлетика
11-13 июля - Художественная гимнастика
Футбол и волейбол: составы групп
Из всех дисциплин студенческих соревнований особенно популярны – футбол и волейбол. Предлагаем ознакомиться с составами групп в футболе и волейболе Универсиады 2019.
Футбол. Мужчины
Группа A: Южная Корея, Уругвай, Ирландия.
Группа B: Италия, Мексика, Украина.
Группа C: Франция, ЮАР, Бразилия.
Группа D: Аргентина, Россия, Япония.
Футбол. Женщины
Группа A: КНДР, Канада, ЮАР.
Группа B: Мексика, Россия, Китай.
Группа C: Ирландия, Бразилия, Южная Корея.
Группа D: Италия, Япония, США.
Волейбол. Мужчины
Группа A: Украина, Чехия, Китайский Тайбэй, Чили, Гонконг.
Группа B: Россия, США, Китай, Южная Корея, Португалия.
Группа C: Бразилия, Франция, Польша, Канада, Иран.
Группа D: Италия, Аргентина, Япония, Мексика, Швейцария.
Волейбол. Женщины
Группа A: Россия, Таиланд, Канада, Мексика.
Группа B: Бразилия, Германия, Украина, Китай.
Группа C: Аргентина, Венгрия, Чехия, Тайвань.
Группа D: США, Италия, Япония, Швейцария.
Летняя Универсиада: где смотреть
Смотреть церемонию открытия Летней Универсиады можно будет в среду, 3 июля на телеканале XSPORT, начало – в 22:00.
Кроме того, телеканал XSPORT будет вести прямые трансляции основных соревнований, а также покажет обзоры каждого соревновательного дня.
Главред будет вести текстовые трансляции самых важных событий Летней Универсиады.