Известная спортсменка попала в больницу

Доротея Вирер / Инстаграм

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер попала в больницу. Об этом сообщила сама спортсменка, опубликовав в Instagram фото из медицинского учреждения. На снимке показано, как биатлонистка лежит под капельницей. Что случилось с итальянкой и почему она оказалась в медицинском учреждении, пока неизвестно.

Доротея Вирер угодила в больницу / Инстаграм

"Больница в Кавалезе", - подписала фото спортсменка.

Вирер является действующей победительницей Кубка мира. В ее послужном списке также значатся победа в гонке с массовым стартом на чемпионате мира в Эстерсунде и две бронзовые награды на Олимпийских играх в смешанной эстафете.

Напомним, недавно Доротея Вирер показала поклонникам свое тело.