Вавринка сенсационно вылетел во втором круге Уимблдона

Стэн Вавринка сенсационно вылетел с турнира / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка покинул Уимблдон уже после второго матча. Вавринка в пяти сетах уступил представителю США Райлли Опелке. Матч закончился со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 4:6 в пользу американского теннисиста.

Трехкратный победитель турниров Большого шлема проиграл в первом сете, однако взял два следующих. Впрочем, на этом для Вавринки весь позитив закончился: в двух последующих партиях Стэн стабильно оказывался в роли догоняющего и дважды кряду проиграл свою последнюю подачу.

В следующем раунде 21-летнему Опелке, который идет на 63 месте в рейтинге АТР, предстоит встретиться с канадцем Милошем Раоничем.