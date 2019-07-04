В Украине появится новый спортивный канал

Setanta Sport - новый спортивный вещатель в Украине / telekritika.ua

Спортивный телеканал Setanta Sport ирландского медиахолдинга Setanta начнет вещание в Украине 1 августа. Основной особенностью работы канала станет отсутствие рекламы во время трансляций, сообщает telekritika.ua.

Вопрос адаптации вещателя пока искусственно затянут регулятором – Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не заседает с конца апреля. Документы ведомству были поданы около месяца тому назад.

Setanta Sport будет транслировать матчи английского чемпионата по футболу (АПЛ), а также баскетбол (НБА), хоккей (НХЛ), силовые бои (UFC) и большие теннисные турниры. Официально о запуске вещателя в Украине будет сообщено на следующей неделе. Стоимость телеканала для провайдеров пока не озвучивается.

Дистрибьютором канала в Украине будет подразделение StarLightMedia – компания StarLightDigital. Первое время вещатель будет распространяться исключительно в ОТТ-сервисах (видеоуслуги через интернет). Телеканал хочет адаптироваться в Украине как иностранный вещатель, что позволит ему развивать вещание в кабельных и IPTV-сетях.

Setanta планирует вести вещание на украинском языке. Одним из комментаторов вещателя станет известный спортивный комментатор Денис Босянок.