Барселона подписала Френки де Йонга

Френки де Йонг и президент Барселоны Жозеп Бартомеу после подписания контракта / ФК Барселона

Каталонская Барселона представила 21-летнего голландского полузащитника Френки де Йонга. Гранатовые заплатили Аяксу 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов Аякс может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.

Де Йонг - воспитанник голландского Виллем II, откуда перебрался в структуру Аякса. Ранее из амстердамского клуба он уходил в аренду в тот же Виллем II, а также выступал за молодежную команду Аякса, пока не стал основным игроком команды тен Хаага.

В минувшем сезоне де Йонг провел 52 игры в составе Аякса во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.

Напомним, ранее извечный соперник каталонцев Реал подписал контракт с 18-летним полузащитником японского Токио Такефусу Кубо.