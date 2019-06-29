Реал заманил деньгами японского Месси

Такефусу Кубо заманил Реал деньгами / УЕФА

Мадридский Реал подписал 18-летнего атакующего полузащитника японского Токио Такефусу Кубо.

Стали известны финансовые условия контракта с японским Месси, как часто называют Кубо. Хавбек, являющийся воспитанником Барселоны, будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год. Каталонский клуб тоже хотел заполучить хавбека, но предложил ему практически в пять раз меньше - 250 тысяч евро в год, сообщает AS.

С 2016 по 2019 год Такефуса выступал за основную команду Токио. В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Этим летом полузащитник дебютировал в составе сборной Японии.

Кубо будет выступать за Реал Кастилью в Сегунде B. Ранее команду возглавил легендарный игрок Реала Рауль Гонсалес.

Напомним, что ранее Реал усилился экс-хавбеком Челси Эденом Азаром.