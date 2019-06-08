Официально: Азар перешел в мадридский Реал

Эден Азар / REUTERS

Руководство мадридского Реала проинформировало о подписании контракта с бельгийским полузащитником Эденом Азаром, ранее выступавшим за лондонский Челси. Соглашение рассчитано на 5 лет. Челси согласился продать хавбека за 147 миллионов евро.

Азар будет представлен в качестве игрока Реала 13 июня на Сантьяго Бернабеу после прохождения соответствующего медицинского осмотра.

Напомним, что еще в марте наставник Реала Зинедин Зидан уговорил Азара перейти в стан королевского клуба.