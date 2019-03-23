Зидан уговорил Азара сменить Челси на Реал

Эден Азар переходит из Челси в Реал / Фото: REUTERS

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан в ходе разговора убедил полузащитника лондонского Челси Эдена Азара перейти в свою команду.

Как сообщает The Sun, бельгийский футболист ответил согласием.

Отмечается, что хавбек подпишет контракт сроком на пять лет и станет самым высокооплачиваемым игроком Реала.

В свою очередь, Челси не хочет упускать Азара, поэтому за его трансфер назначена цена в 98 млн евро.

Как известно, бельгиец выступил в 29 матчах Английской премьер-лиги, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее мадридский Реал на своем сайте объявил о возвращении французского тренера Зинедина Зидана. Он подписал контракт до июня 2022 года.

Позже озвучили сумму зарплаты нового наставника мадридского Реала.