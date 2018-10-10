Бывшая звезда "Реала" и "Ливерпуля" открыл спортшколу в Тернополе: опубликованы фото

Альваро Арбелоа / Twitter

Бывший футболист мадридского "Реала", "Ливерпуля" и сборной Испании Альваро Арбелоа участвовал в церемонии открытия спортивной школы в городе Тернополь.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. Кроме того, по словам Арбелоа, открытие спортшколы состоялось при поддержке фонда мадридского "Реала".

"Сегодня у меня была возможность посетить церемонию открытия новой школы мадридского "Реала" в Украине. Это большой повод для гордости, потому что Реал работает с тысячами детей во всем мире", — написал он.

К слову, Арбелоа после окончания спортивной карьеры в минувшем годы работает официальным послом мадридского "Реала".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Королевский клуб" одержал победу над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов 2017/2018.