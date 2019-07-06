Бразилия - Перу: где смотреть финал Кубка Америки, анонс матча, судьи, прогнозы букмекеров

Финал Кубка Америки 2019 состоится 7 июля в Рио-де-Жанейро.
Финал Кубка Америки Бразилия - Перу будет сыгран на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.
Где смотреть финал Кубка Америки
Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу в прямом эфире канала Футбол 1 в 23.00. Также игру будет транслировать российский канал Матч ТВ.
Можно также посмотреть финальный матч по подписке на Oll.tv и Воля.
Кроме того Главред будет вести текстовую трансляцию матча.
Бразилия - Перу: анонс матча
В воскресном финале на Маракане перуанцев ждет Бразилия. Которая выиграла все четыре предыдущих Кубка, когда была хозяином. А Перу не был в финале с 1975 года. Но в последних трех розыгрышах перуанцы дважды занимали третье место, бразильцы не играли даже в полуфинале.
Сборная Бразилии будет однозначным фаворитом решающего противостояния. Селесао уже встречались с перуанцами в групповом турнире, и подопечные Рикардо Гареки проиграли со счетом 0:5. Конечно, действуют бразильцы не настолько мощно, как того хотелось бы их поклонникам, но между тем команда уже в финале.
Нельзя не упомянуть, что до финала пентакампеонам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Большая заслуга в этом достижении принадлежит голкиперу Алисону Беккеру.
В воскресенье инки попытаются совершить сенсацию, третий раз в своей истории завоевав Кубок Америки. Кстати, сборная Перу дважды принимала участия в финальных противостояниях и оба раза его выигрывала.
Кто пропустит финал
Бразилии в финале не сможет помочь Виллиан, который получил повреждение в матче с Аргентиной. Также под вопросом участие Ришарлисона. Тренерский штаб Перу не сможет рассчитывать на Джефферсона Фарфана, но лидер инков выбыл из строя еще до четвертьфинала.
Кто рассудит финал Кубка Америки
Главным арбитром финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу станет чилиец Роберто Тобар.
Его помощниками будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос. Четвертым судьей будет венесуэлец Алексис Эррера.
Ответственным за VAR назначен еще один представитель Чили Хулио Баскуньян.
Бразилия - Перу: прогноз букмекеров
На предстоящий финал Кубка Америки букмекерские канторы отдают предпочтение Бразилии. На победу Селесао в матче букмекера в среднем дают 1.30. Ничья в основное время расценивается в 5.3. Победа Перу в основное время увеличит выигрыш в 13 раз.