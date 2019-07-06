Бразилия - Перу: где смотреть финал Кубка Америки, анонс матча, судьи, прогнозы букмекеров

Бразилия - Перу / Прогнозист

Финал Кубка Америки Бразилия - Перу будет сыгран на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

Где смотреть финал Кубка Америки

Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу в прямом эфире канала Футбол 1 в 23.00. Также игру будет транслировать российский канал Матч ТВ.

Можно также посмотреть финальный матч по подписке на Oll.tv и Воля.

Кроме того Главред будет вести текстовую трансляцию матча.

Бразилия - Перу: анонс матча

В воскресном финале на Маракане перуанцев ждет Бразилия. Которая выиграла все четыре предыдущих Кубка, когда была хозяином. А Перу не был в финале с 1975 года. Но в последних трех розыгрышах перуанцы дважды занимали третье место, бразильцы не играли даже в полуфинале.

Сборная Бразилии будет однозначным фаворитом решающего противостояния. Селесао уже встречались с перуанцами в групповом турнире, и подопечные Рикардо Гареки проиграли со счетом 0:5. Конечно, действуют бразильцы не настолько мощно, как того хотелось бы их поклонникам, но между тем команда уже в финале.

Нельзя не упомянуть, что до финала пентакампеонам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Большая заслуга в этом достижении принадлежит голкиперу Алисону Беккеру.

В воскресенье инки попытаются совершить сенсацию, третий раз в своей истории завоевав Кубок Америки. Кстати, сборная Перу дважды принимала участия в финальных противостояниях и оба раза его выигрывала.

Кто пропустит финал

Бразилии в финале не сможет помочь Виллиан, который получил повреждение в матче с Аргентиной. Также под вопросом участие Ришарлисона. Тренерский штаб Перу не сможет рассчитывать на Джефферсона Фарфана, но лидер инков выбыл из строя еще до четвертьфинала.

Кубок Америки ждет нового победителя / УЕФА

Кто рассудит финал Кубка Америки

Главным арбитром финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу станет чилиец Роберто Тобар.

Его помощниками будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос. Четвертым судьей будет венесуэлец Алексис Эррера.

Ответственным за VAR назначен еще один представитель Чили Хулио Баскуньян.

Бразилия - Перу: прогноз букмекеров

На предстоящий финал Кубка Америки букмекерские канторы отдают предпочтение Бразилии. На победу Селесао в матче букмекера в среднем дают 1.30. Ничья в основное время расценивается в 5.3. Победа Перу в основное время увеличит выигрыш в 13 раз.