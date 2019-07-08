Бразилия - Перу - 3:1: текстовая трансляция финального матча Кубка Америки, все подробности

Бразилия - Перу / Прогнозист

В воскресенье, 7 июля, в финале Кубка Америки-2019 сборная Бразилии сразится с командой Перу.

Стоит напомнить турнирный путь сегодняшних соперников. Бразилия, выиграла группу, затем поочередно одолела Аргентину и Парагвай. Стоит отметить, что перуанцы играли в одной группе с бразильцами, и в заключительном туре умудрились проиграть Селесао со счетом 5:0, но это фиаско не помешало им выйти из группы с третьего места. На пути к финалу Перу оказалось сильнее Уругвая и Чили.

Кубок Америки-2019. Финал

Бразилия – Перу - 3:1 (2:1)

Бразилия: Алиссон; Дани Алвес; Тиаго Силва; Маркиньос; Алекс Сандро; Каземиро; Артур; Эвертон (Аллан, 90+3), Коутиньо (Эдер Милитао, 76); Жезус; Фирмино (Ришарлиссон, 75)

Перу: Гальесе; Адвинкула; Самбрано; Абрам; Трауко; Тапиа (Гонсалес, 82); Йотун (Руидиас, 78); Флорес; Куэва; Карильо (Поло, 86); Герреро

Голы: Эвертон (15); Жезус (45+3); Ришарлиссон (90, с пенальти) – Герреро (44, с пенальти)

Предупреждения: Жезус (30); Тиаго Силва (53); Ришарлиссон (90+2) – Тапиа (49); Самбрано (68); Адвинкула (84)

Удаление: Жезус (70, второе предупреждение).

90+7 минута - Финальный свисток. Бразилия выигрывает домашний кубок Америки.

90+5 минута - Мигель Трауко исполнил навес в штрафную. Хороший навес, но защитники начеку, и мяч выбит подальше.

90+2 минута - Замена у Бразилии. Аллан заменил Эвертона.

90 минута - Судья добавляет 5 минут.

90 минута - Ришарлиссон наказан желтой карточкой.

90 минута - Ришарлиссон четко исполнил пенальти. Это практически победа!

89 минута - Рефери не меняет свое решение - пенальти.

88 минута - Самбрано нарушил правила в своей штрафной - пенальти. Арбитр сначала назначает, а затем идет смотреть видеоповтор.

86 минута - Последняя замена у перуанцев. Андре Каррильо уходит, а Энди Поло войдет в игру.

84 минута - Нарушил правила Адвинкула - желтая карточка.

82 минута - Замена у Перу. Тапия отправится отдыхать, а вместо него на поле выйдет Гонсалес.

81 минута - Куэва исполнил опасный навес в штрафную. Хороший навес, но оборона сыграла уверенно и отвела угрозу от ворот.

79 минута - Дани Алвес попытался сделать заброс в штрафную, но его попытка была заблокирована.

78 минута - Йосимар Йотун уходит с поля, а Рауль Руидиас выходит на замену вместо него.

77 минута - Еще одна замена у Слесао. Коутиньо ушел, а Эдер вышел

75 минута - Замена у Селесао. Фирмино поле покинул, а Ришарлиссон вышел.

74 минута - Эдисон Флорес упускает хорошую возможность забить гол. Нужно было лишь в правый угол точно пробить, но он промахнулся.

73 минута - Мигель Трауко пробил по цели с убойной позиции, но Алиссон сыграл здорово и вытащил мяч из нижнего левого угла ворот.

70 минута - Второе предупреждение у Жезуса за опасный фол. Бразильцы остаются в меньшинстве.

69 минута - Карлос Сабрано за грубый фол получает желтую карточку.

67 минута - Мигель Трауко исполнил подачу в штрафную. Хороший навес, но оборона сыграла уверенно и отвела угрозу от ворот.

66 минута - Йосимар Йотун навесил в штрафную. Хороший навес, но защитники надежны, и мяч выбит подальше от ворот.

65 минута - Эдисон Флорес делает отличный пас, но Паоло Герреро не смог дотянуться должен до мяча.

63 минута - Кристиан Куэва навесил в штрафную, но расторопнее оказались защитники, которые отвели угрозу от ворот.

62 минута - Андре Каррильо опасно навешивает в штрафную. Защитники выбивают мяч подальше от ворот.

61 минута - Фелипе Коутиньо пошел в обводку, но защитник легко остановил его.

57 минута - Алекс Сандро закинул мяч в штрафную, а там Роберто Фирмино пробил головой, но не попал в створ ворот.

56 минута - Хлестко ударил Кристиан Куэва, но защитник хорошо заблокировал мяч.

55 минута - Роберто Фирмино получил передачу в штрафной. Он пробил по цели - мимо ворот.

54 минута - Андре Каррильо прорывался к воротам, но был остановлен защитником.

53 минута - Тьяго Силва получил желтую карточку.

51 минута - Фелипе Коутиньо бил по цели. Выстрелу не хватило точности и мяч прошел мимо ворот.

50 минута - Желтую карточку за опасный подкат получил Ренато Тапия.

49 минута - Андре Каррильо сделал передачу, но ни один из партнеров не достал до мяча. Мяч ушел за линию ворот.

48 минута - Дани Алвес получил мяч, обошел оппонента, нанес удар с дальней дистанции - мяч прошел мимо левой штанги.

46 минута - Рефери матча дает стартовый свисток сигнализирующий начало второго тайма

45+3 минута - Рефери дает свисток на перерыв. Первый тайм закончился.

45+3 минута - Отличный голевой пас отдал Артур. Габриэл Жезус получив мяч, нанес четкий удар в нижний угол ворот. Педро Гальесе не спас - 2:1.

45+2 минута - Мигель Трауко сделал хороший наброс в штрафную, но защитник сыграл на опережение и выбил мяч.

45+1 минута - Фелипе Коутиньо убежал в сольный проход, но не смог создать опасный момент - защитники выбили.

45 минута - Рефери матча добавил три минуты.

44 минута - Паоло Герреро выиграл битву нервов и уверенно переиграл Алиссона, мощно пробив в правый нижний угол.

43 минута - После повтора рефери не изменил свое решение - пенальти.

42 минута - Судья решает пересмотреть решение по пенальти с помощью видеоповтора. Посмотрим поменяет ли он свое решение.

41 минута - Игрок сборной Бразилии сыграл рукой в своей штрафной. Перу вознагражден одиннадцатиметровым.

39 минута - Карлос Самбрано грубо отбирает мяч. Арбитр назначает штрафной.

38 минута - Эдисон Флорес навесил в штрафную. Но оборона Селесао надежна сегодня, мяч выбит.

37 минута - Алекс Сандро закинул мяч в штрафную. Роберто Фирмино бил головой, но не попал в створ. Чуть выше ворот.

35 минута - Эвертон убежал в сольный проход, но не смог создать опасный момент - защитники выбили мяч за пределы поля. Бразилия произведет вбрасывание.

32 минута - Нарушил правила Каземиро. Опасный штрафной у Перу, но безрезультатно.

30 минута - Желтая карточка у Бразилии - Жезус нарушил правила и увидел горчичник.

30 минута - Алекс Сандро навесил в штрафную. Хороший навес, но защитники надежны, и мяч выбит подальше.

29 минута - Опасный момент у ворот Бразилии, но защитники отбились.

28 минута - После подачи углового перуанцы могли забить, мяч после удара головой пролетел над перекладиной.

27 минута - Андре Каррильо пошел в обводку, но защитник выбил мяч. Помощник судьи принимает правильное решение, и Перу получает право на угловой.

25 минута - С выгодной позиции бил Коутиньо - мяч пролетел рядом со штангой.

24 минута - Бразилия контролирует матч и пытается прессинговать

22 минута - Габриэл Жезус получил мяч в штрафной, но не смог точно пробить по цели.

20 минута - Дани Алвес попытался забросить мяч в штрафную, но защитник выбил подальше.

19 минута - Коутиньо сфолил в атаке. Рефери останавливает игру.

15 минута - Габриэл Жезус сделал идеальный пас на Эвертона, а он нанес удар низом в угол ворот - 1:0.

13 минута - Пытался комбинировать Жезус, но защитники четко разобрались в ситуации и выбыли мяч подальше.

12 минута - Йосимар Йотун фолит в попытке отобрать мяч. Бразилия получает право на штрафной.

11 минута - Дани Алвес делает передачу, но его партнер - Роберто Фирмино не сумел дотянуться до нее. Мяч вышел за боковую линию.

9 минута - Габриэл Жезус пытался переиграть оппонента, но нарушил правила - фол.

6 минута - Ренато Тапия обработал мяч, и нанес удар с дальней дистанции - мяч прошел мимо ворот

4 минута - Герреро прорывался к воротам, но был остановлен защитником. штрафной.

3 минута - Кристиан Куэва бьет по воротам со штрафного со средней дистанции. Мяч после его удара пролетел рядом с левой штангой.

2 минута - Фелипе Коутиньо грубо сыграл, и рефери остановил матч. Перу получает право на штрафной удар.

1 минута - Перу начало игру с центра поля.

23.00 - Арбитр дает стартовый свисток. Финальный матч Кубка Америки начался.

22.15 - Стали известны стартовые составы команд на финальный поединок Кубка Америки-2019.

Бразилия: Алиссон, Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Артур, Каземиро, Жезус, Коутиньо, Эвертон, Фирмино. Запасные: Эдерсон, Кассио, Миранда, Филипе Луис, Фагнер, Милитао, Фернандиньо, Аллан, Пакета, Ришарлисон, Нерес

Перу: Гальесе, Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко, Тапиа, Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес, Геррейро. Запасные: Каседа, Альварес, Корсо, Араухо, Кальенс, Сантамария, Бальон, Поло, Гонсалес, Претель, Руидиас.

22.05 - Идут последние тренерские установки. Футболисты ушли в раздевалки. До игры меньше часа!

Болельщики сборной Перу / КОНМЕБОЛ

21.35 - На передматчевую разминку вышла сборная Перу.

21.30 - Сборная Бразилии вышла на передматчевую тренировку. На лицах многих игроков Селесао улыбки, они шутят.

21.10 - Сборные выехали в направление главной спортивной арены Мараканы.

20.30 - Сборные готовятся к выезду на матч. Согласно регламенту соревнований участники матча должны прибыть на стадион не позднее, чем за час до игры. Футболисты начинают грузить свои вещи в автобусы. Видно, что бразильцы пребывают в отличном психологическом состоянии. Футболисты Перу выглядят задумчиво, и слегка напряженно.

20.05 - Инспектор матча и судьи довольны состоянием газона Мараканы. Нас ждет интересный и захватывающий финал.

До матча осталось больше трех часов / КОНМЕБОЛ

19.30 - Судейская бригада во главе с чилийцем Роберто Тобар заехала на Маракану. Напомним, что его помощниками будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос. Четвертым судьей стал венесуэлец Алексис Эррера.

Ответственным за VAR назначен еще один представитель Чили Хулио Баскуньян.

Маракана в ожидании финала / КОНМЕБОЛ

18.55 - Стали известны ориентировочные составы сегодняшнего финала.

Бразилия: Алисон, Алвес, Силва, Маркиньос, Сандро, Артур, Каземиро, Жезус, Коутиньо, Эвертон, Фирмино

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Трауко, Абрам, Тапиа, Йотун, Каррильо, Флорес, Куэва, Геррейро.

18.30 - Вокруг главного стадиона финального матча Мараканы выставили усиленные отряды охраны. Болельщиков тщательно проверяют, чтобы никакие запрещенные предметы не попали на стадион.

17.55 - Инспектора КОНМЕБОЛ заехали на Маракану. Сейчас будут проверять готовность стадиона к финальному матчу.

17.15 - Накануне матча бразильская пресса вспомнила, что после триумфа на Кубке Америки в 2007-м году пентакампеоны никак не могли добраться до финальной стадии турнира. Дважды сборная Бразилии заканчивала свой путь в четвертьфинале, а в 2016-м их ждал полный провал, поскольку бразильцы не сумели преодолеть групповой этап. Главными обидчиками Селесао тогда стала именно сборная Перу, которая в последнем туре с минимальным счетом обыграла грозных соперников и оставила их на третьем месте группы.

Болельщики Перу гуляют по улицам Рио / КОНМЕБОЛ

Накануне матча у фанатов Бразилии праздничное настроение / КОНМЕБОЛ

16.45 - Наставник перуанцев Рикардо Гарека вместе с тренерами сборной вышли на прогулку и сразу были атакованы журналистами. В комментариях он был краток - "Сделаем все, чтобы победить и снова вписать свое имя в историю".

16.15 - Стало известно, кто пропустит финальный матч. Бразилии в финале не сможет помочь Виллиан, который получил повреждение в матче с Аргентиной. Тренерский штаб Перу не сможет рассчитывать на Джефферсона Фарфана.

15.30 - Национальная сборная Перу ездила на тренировку на Маракану. Почти двухчасовое занятие и команда вернулась в свою гостинницу.

14.20 - В центре Рио-де-Жанейро, где сегодня пройдет финал, чувствуется праздничная атмосфера. Болельщики Селесао гуляют по городу, поют гимн, скандируют фамилии лидеров. Болельщики сборной Перу в основном сосредоточились в районе фан-зоны на стадионе Маракана.

Что говорят тренера

Наставник сборной Бразилии Тите не думает, что финальный матч будет легкой прогулкой для его подопечных.

"Победа над Перу, счетом 5:0, в третьем туре группового раунда - одна из наших лучших игр на турнире. Если поле в хорошем состоянии, это помогает. У нас в среднем 600 передач за матч, но не получается много забивать. В том матче мы смогли повысить эффективность. Касательно финала, то не думаю, что он будет развиваться по тому же сценарию. Уверен, что нас ждет тяжелая игра, и мы обязаны внимательно сыграть, чтобы не было неприятностей. Верю в свою команду, и надеюсь нам ничего не помешает выиграть турнир", - сказал накануне матча журналистам Тите.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека надеется, что его сборной удастся завоевать Кубок Америки.

"Мы поставили цель выйти в финал и добились ее. Мы сфокусированы на финальном матче, и проанализировали наш предыдущий матч с бразильцами. Выводы сделаны. Уверяю, что подобного не повторится. Просим болельщиков оказать нам поддержку. Верьте в команду, игроки оставят все силы на поле ради того, чтобы нам удалось вас порадовать и выиграть Кубок Америки", - сказал журналистам Рикардо Гарека.

Бразилия в матче группового турнира разгромила Перу / КОНМЕБОЛ

Бразилия - Перу: где смотреть

Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу в прямом эфире канала Футбол 1 в 23.00. Также игру будет транслировать российский канал Матч ТВ.

Также посмотреть финальный матч можно по подписке на Oll.tv и Воля.

Кроме того, Главред будет вести текстовую трансляцию матча в этой новости.