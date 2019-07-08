Китайские клубы совершили три многомиллионых трансфера за день

Китайская Суперлига / Eurosport

Сразу три китайских клуба сегодня выстрелили на трансферном рынке.

Первым перешел 26-летний итальянский нападающий Стефан Эль-Шаарави, которого итальянская Рома продала за 16 миллионов евро в Шанхай Шэньхуа.

Затем английский Вест Хэм продал 30-летнего австрийского нападающего Марко Арнаутовича в Шанхай СИПГ за 25 миллионов евро.

Третьим за сутки стал переход 29-летнего бразильского форварда Диего Соузы из португальской Браги в Шенжень. Китайский клуб заплатил за бразильца 15 миллионов евро. Стоит отметить, что Брага купила Соузу у Маритиму всего за один миллион евро. В прошлом сезоне он забил 15 голов, что позволило Браге занять четвертое место в чемпионате.

Напомним, что самым дорогим трансфером в китайской Суперлиге считается переход Оскара из Челси в Шанхай СИПГ. Бразильский универсал обошелся китайскому клубу в 60 миллионов евро.

К слову, недавно Барселона совершила рекордный трансфер - каталонцы заплатили за полузащитника Аякса Френки де Йонга 75 миллионов евро.