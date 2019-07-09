Днепр-1 подписал двух известных футболистов

Днепр-1 серьезно усиливается / ua-football.com

Дебютант УПЛ Днепр-1 подписал контракты с двумя новыми футболистами.

Первым новичком стал хорошо знакомый днепровским болельщикам 21-летний полузащитник Юрий Вакулко, который ранее играл в УПЛ в Днепре. После того, как команда опустилась во Вторую лигу, воспитанник одесского Черноморца поиграл и там, после чего перешел в сербский Партизан. Через некоторое время футболист вернулся в Украину, сыграв 9 матчей за столичный Арсенал.

Соглашение с Вакулко подписано на два года.

Вторым игроком, пополнившим ряды днепрян стал Арамис Кузин. По корням - украинец, а по паспорту - гражданин Канады. Кузин - не только первый канадец в истории Днепра-1, но и в истории УПЛ. Кузин тренировался в академии московского ЦСКА и даже ездил на просмотры в английский Эвертон и шотландский Рейнджерс, но там закрепиться не получилось. Пришлось вернуться ближе к родине и поиграть за клуб из четвертого дивизиона США, чтобы потом отправиться в Киев - защищать цвета Оболони-Бровар. В составе пивоваров Кузин провел 20 матчей и забил три гола в Первой лиге.

20-летний форвард из Торонто подписал однолетний контракт.

Напомним, ранее Днепр-1 подтвердил аренду у киевского Динамо Булецы и Супряги.