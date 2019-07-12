Украина проиграла США в финале Универсиады

Студенческая Универсиада

Студенческая сборная Украины по баскетболу заняла второе место на Универсиаде-2019, которая проходит в Неаполе.

В финале команда Виталия Степановского уступила фавориту турнира – сборной США. Американцы с комфортным преимуществом вели весь поединок, победив со счетом 85:63.

Для Украины эта серебряная медаль - вторая в истории Универсиад. В 2005 году сборная Украины также в финале уступила США.

Универсиада. Баскетбол.Финал

США – Украина – 85:63

Украина: Зотов (14), Петров (10), Кондраков (11), Павлов (15), Сидоров (4), Ткаченко (3), Марченко (3).