"Действия Башенко противоправные и неадекватные": вице-президент ФВУ Андрей Гривко

Андрей Гривко / фото из личного архива

В отечественном велоспорте разгорелся скандал - президент Федерации публично оскорбил чемпионку Европейских игр Анну Соловей и пригрозил ей исключением из сборной Украины. В свою очередь, министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает спортсменку и она не будет исключена из сборной Украины.

Главред пообщался с вице-президентом Федерации велоспорта Андреем Гривко и узнал как будет решаться конфликтная ситуация.

- С позиции вице-президента Федерации, как прокомментируете действия президента Александра Башенко по отношению к чемпионке Европейских игр Анне Соловей?

- Тут даже и комментировать нечего - его действия противоправные и неадекватные. Вся спортивная общественность до сих пор в шоке от его поступка.

- Как отреагировал международный Союз велосипедистов на данную ситуацию?

- Международный Союз велосипедистов принял во внимание противоправные действия Башенко и планирует созывать дисциплинарную комиссию для рассмотрения его действий по данному факту. О возможных санкциях мы узнаем позже.

- За период своего президентства на посту Федерации велоспорта Украины, какими неоднозначными поступками еще отличился Башенко?

- Честно говоря, мне бы не хотелось рассказывать о всех его поступках. Это не тактично с моей стороны. Думаю, посмотрев в интернете можно найти много высказываний и скандалов с его участием.

- Какие действия сейчас предпринимаются после встречи с Министром семьи, молодежи и спорта Игорем Ждановым?

- В понедельник или вторник ждем от дирекции Федерации приведения в исполнение решения Президиума о несопоставимости действий Башенко с членом Федерации и его исключении из организации.

- Возможен такой вариант, что Башенко не уйдет в отставку?

- Скорей всего, он и не собирается в отставку. В таком случае, будем 20 августа избирать нового президента по решению Президиума организации.

- После того, как вы поддержали Анну Соловей, вы попали в опалу к действующему президенту Башенко и он написал заявление о вашем отстранении от занимаемой должности. Прокомментируете эту ситуацию из первых уст?

- Это агония с его стороны. Я не вижу ни одной причины и факта нарушения мной статута, поэтому не понимаю, как он хочет это сделать. Первый вице-президент такая же выборная должность. Господину Башенко напомню, что за мою кандидатуру проголосовало 19 делегатов из 20 присутствующих.

Андрей Гривко / фото из личного архива

- Как сейчас развивается ситуация и какие пути ее решения?

- Скорее всего, 20 августа состоится конференция и перевыборы президента Федерации.

- Возвращаясь к спортивной составляющей – на кого из сборников кроме Анны Соловей вы рассчитываете, и кто в ближайшее время может хорошо себя проявить?

- Есть много талантливых ребят. Падун - шоссе, Беломоина- маунтенбайк, Старикова- трек, Гладыш- трек, Пономарь- юниоры шоссе и много других. У нас очень талантливое поколение велогонщиков, которые могут добиваться высоких результатов на европейских стартах.

- В марте была информация, что вы решили сменить вид спорта на триатлон. Как успехи в этом виде спорта?

- Я увлекаюсь триатлоном. Был квалифицирован по итогам пятого места Ironman в Ницце для участия в чемпионате мира на Кона(Гавайи), но отказался. Хочу уделить время ФВУ и навести наконец-то там порядок.

- В профессиональные велосипедные гонки возвращаться не планируете? Вы все-таки один из успешных гонщиков независимой Украины. Какие ваши ближайшие планы и цели?

- Нет, не планирую. Пока в планах вывести украинский велоспорт на новый, качественный и профессиональный уровень. Хочу поставить в правильное русло работу Федерации велоспорта Украины.