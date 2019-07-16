Российский клуб анонсировал новичка, показав его в старости

Участник Лиги Европы тульский Арсенал оригинально представил нового футболиста.
Тульский Арсенал оригинальным образом анонсировал переход нового футболиста. В социальной сети клуб опубликовал фотографию футболиста, использовав эффект старения. Стоит отметить, что фамилию новичка тульский клуб не назвал.
В комментариях к сообщению болельщики предположили, что новым игроком Арсенала станет защитник Александр Довбня из Пафоса. 23-летний игрок является воспитанником московского Локомотива и чемпионом Европы (U17) 2013 года.
Напомним, на одном из матчей РПЛ болельщик попросил показать его по ТВ, чтобы не было скандала с женой.