Российский клуб анонсировал новичка, показав его в старости

Футбол / Reuters

Тульский Арсенал оригинальным образом анонсировал переход нового футболиста. В социальной сети клуб опубликовал фотографию футболиста, использовав эффект старения. Стоит отметить, что фамилию новичка тульский клуб не назвал.

В комментариях к сообщению болельщики предположили, что новым игроком Арсенала станет защитник Александр Довбня из Пафоса. 23-летний игрок является воспитанником московского Локомотива и чемпионом Европы (U17) 2013 года.

Напомним, на одном из матчей РПЛ болельщик попросил показать его по ТВ, чтобы не было скандала с женой.