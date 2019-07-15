Кадр дня: Болельщик попросил показать его по ТВ, чтобы не было скандала с женой

Супруга заподозрила фаната, что он не на футболе, а у любовницы.
Болельщик московского Спартака обратился к телевизионщиком с просьбой показать его в прямом эфире, чтобы избежать скандала с женой. Это случилось в ходе матча 1 тура российской Премьер-лиги Спартак - Сочи (1:0), сообщает Чемпионат.
"Покажите меня по телевизору. Жена думает, что я у любовницы", – написал фанат на плакате.
14 июля 2019 г.
Победу Спартаку в матче принес французский защитник Самуэль Жиго, который отличился на 93-й минуте.
Напомним, ранее Хачериди в Москве засветил фанатам Спартака щитки с флагом Украины.