Кадр дня: Болельщик попросил показать его по ТВ, чтобы не было скандала с женой

Фанат Спартака решил успокоить ревнивую жену с помощью ТВ / Коммерсант

Болельщик московского Спартака обратился к телевизионщиком с просьбой показать его в прямом эфире, чтобы избежать скандала с женой. Это случилось в ходе матча 1 тура российской Премьер-лиги Спартак - Сочи (1:0), сообщает Чемпионат.

"Покажите меня по телевизору. Жена думает, что я у любовницы", – написал фанат на плакате.

Победу Спартаку в матче принес французский защитник Самуэль Жиго, который отличился на 93-й минуте.

Напомним, ранее Хачериди в Москве засветил фанатам Спартака щитки с флагом Украины.