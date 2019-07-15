Кадр дня: Болельщик попросил показать его по ТВ, чтобы не было скандала с женой

15 июля 2019, 09:04

Супруга заподозрила фаната, что он не на футболе, а у любовницы.

Для многих футбольные матчи оказались интереснее порно
Фанат Спартака решил успокоить ревнивую жену с помощью ТВ / Коммерсант

Болельщик московского Спартака обратился к телевизионщиком с просьбой показать его в прямом эфире, чтобы избежать скандала с женой. Это случилось в ходе матча 1 тура российской Премьер-лиги Спартак - Сочи (1:0), сообщает Чемпионат.

"Покажите меня по телевизору. Жена думает, что я у любовницы", – написал фанат на плакате. 

Победу Спартаку в матче принес французский защитник Самуэль Жиго, который отличился на 93-й минуте. 

Напомним, ранее Хачериди в Москве засветил фанатам Спартака щитки с флагом Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
фанат Сочи Спартак РПЛ новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:17
Ответ на вопрос "Who is Mr Zelensky?" уже ясен
09:11
"Только диалог с Кремлем": у Зеленского назвали единственный способ закончить войну на Донбассе Видео
09:04
Кадр дня: Болельщик попросил показать его по ТВ, чтобы не было скандала с женой
08:59
Немецкий экс-министр побахвалился и отметил неизбежность Северного потока-2
08:42
"Кровавая хунта" или Почему бурная реакция на телемост может быть вредней самого телемоста мнение
08:39
В партии Зеленского рассказали, что делать с декоммунизацией Видео
08:32
"Грановскому пи*дец": Суд вернул Куницкого в избирательный процесс Видео
08:30
Георгий Тука: Зеленскому нельзя общаться с Путиным тет-а-тет – он таких "зеленских" на переговорах жует пачками
07:55
"Минск обречен": Безсмертный рассказал о планах на очередной раунд переговоров в ТКГ
07:44
Как Порошенко унижает себя на глазах у всей Украины мнение
07:25
Маршрутка разбилась в ужасном ДТП под Киевом: 2 трупа, 18 человек в больнице Видео
07:22
Сокурсник Путина рассказал о спецоперации Кремля против Украины
07:07
С Днем бухгалтера 2019: прикольные поздравления и анимированные открытки Фото Видео
06:47
Украинцам не стоит ждать любви со стороны Европы мнение
06:34
Морги будут переполнены: астролог рассказал о влиянии лунного затмения 16 июля
06:25
Нибиру нагло захватит Россию: пророчество Ванги о пришельцах с планеты смерти подтвердилось - уфологи
06:02
Сорваные шапки, носохват и матерщина: как Порошенко "отжигает" в 2019 году Видео
05:39
Судный день 9 августа: Меркурий бабахнет по Солнцу и наступит конец света - астрофизики
05:21
Чтобы досадить Обаме: стало известно, почему Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном
04:55
Темная сторона силы: в ЦИК показали фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера Видео
04:37
"Он — бэээ": диетолог назвала особенности хорошего шоколада Видео
04:17
"Вы считаете, что я идиот?": и.о. главы ГФС, на которого наехал Зеленский, написал заявление об отставке Видео
03:58
Отказ от военного парада на День независимости: Пальчевский назвал позитив Видео
03:31
Итальянский футболист похвастал знакомством с популярными порнозвездами
03:12
В Киеве пройдет Большой Зе!Концерт: когда начало, и кто выступит
02:50
30 гривен за доллар: эксперт дал валютный прогноз на осень Видео
02:34
Встреча с Путиным будет для Зеленского "абсолютно вредным делом" — экс-разведчик
02:10
Сокурсник Путина спрогнозировал судьбу Крыма и назвал опасные варианты по Донбассу
01:47
Маленький апокалипсис в Нью-Йорке: в Большом яблоке пропал свет, остановилось метро, улицы парализовали пробки Фото Видео
01:30
Эксперт назвал ошеломляющую цифру переплат потребителей за газ Видео
01:20
Ученые указали на причину нарушения обмена веществ
01:03
Экс-футболист Милана обвинил Путина во лжи
00:37
Завацкая выиграла турнир во Франции
00:26
"Лес рубят - летят щепки": в Слуге народа готовы быть беспощадными ради расширения люстрации Видео
00:15
Водное поло: Южная Корея проиграла Венгрии с рекордным счетом
00:02
В МИД РФ дали совет по интеграции Украины в Европу
14 июля, воскресенье
23:44
Украинец засветился на несогласованной акции протеста в Москве
23:17
Тина Кароль угодила в агит-скандал на Донбассе из-за партии Медведчука
22:55
Кортеж Зеленского устроил ДТП с перевозившими детей автобусами – СМИ
22:33
В России в авиакатастрофе погиб обучавший Путина пилот
21:55
В Полтаве глава Слуги народа признался в совершении ДТП Видео
21:36
Новак Джокович защитил титул на Уимблдоне Видео
21:35
Скандал вокруг телемоста с РФ: украинские журналисты угодили в базу Миротворца Фото Видео
21:19
Чемпион НБА находится в тяжелом состоянии после ДТП
21:17
В Грузии обматерившего Путина журналиста Габунию заменили в эфире
20:52
Кандидат со свастикой: в Раду баллотируется фанат, выбежавший на поле в нацисткой футболке
20:50
В Одессе на пляж обвалился оползень: спасатели ищут людей
20:12
Испугались угроз: обстрелянный 112 Украина принял решение о фильме Оливера Стоуна
20:02
Сборная России заняла второе место в медальном зачете Универсиады
19:48
Офицер ВСУ отпраздновал выпуск из вуза в аннексированном Крыму
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять