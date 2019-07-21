Чисора отправил в нокаут экс-претендента на титул

Чисора нокаутировал Шпильку / XSport

В Лондоне проходил вечер профессионального бокса, главным событием которого была встреча в супертяжелом весе Диллиана Уайта и Оскара Риваса.

В андеркарде этого противостояния встретились два экс-претендента на титул чемпиона мира - британец Дерек Чисора и поляк Артур Шпилька. Бой не продлился и двух раундов. Во второй трехминутке Чисора зажал соперника у канатов, провел несколько мощных ударов и отправил соперника в тяжелейший нокаут.

Отметим, что оба боксера в прошлом претендовали на титул чемпиона мира по версии WBC. Дерек Чисора упустил шанс в 2012 году, проиграв Виталию Кличко. Артур Шпилька не воспользовался возможностью стать чемпионом в 2016 году, проиграв нокаутом Деонтею Уайлдеру.

Напомним, на вечере бокса Оксон-Хилле Кассиус Чейни победил соотечественника Джоэля Кодла.