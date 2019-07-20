Пухлый супертяж улетел с ринга после мощнейшего удара соперника

Чейни победил Кодла / Обозреватель

В Оксон-Хилле, штат Мэриленд, состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча в легком весе между Теофимо Лопесом и Масайоши Накатани.

В андеркарде этого боя американец Кассиус Чейни, не знающий поражений на профессиональном ринге, встречался с откровенным "мешком" также американцем Джоэлем Кодлом.

Менее чем через полторы минуты после начала первого раунда Чейни в буквальном смысле выбил Кодла за пределы ринга. Но на этом все не закончилось. Пока Чейни праздновал победу, Кодл сумел вернуться в ринг и показать, что готов к продолжению поединка. Рефери согласился, что это был всего лишь нокдаун и позволил продолжать. Правда, через пару секунд, когда Кодла повело от очередного удара Чейни, рефери остановил поединок, присудив Чейни победу техническим нокаутом.