Теофимо Лопес приблизился к бою с Ломаченко / Top Rank

Перспективный 21-летний американский легковес Теофимо Лопес в поединке против 30-летнего японца Масайоши Накатани впервые в карьере прошел дистанцию в 12 раундов, одержав победу единогласным решением судей.

Счетом судейских записок 118-110, 118-110 и 119-111 в пользу Лопеса по мнению многих наблюдателей не вполне отражал ход боя, хотя в целом сомнений в победе Лопеса ни у кого не возникло.

Сомнительность своего доминирования Лопес признал сразу после боя, назвав свое выступление ужасным. Американский проспект посетовал на сложности с преодоление огромной разницы в антропометрических данных, поскольку Накатани был на 10 сантиметров выше и явно превосходил Теофимо по размаху рук.

Теперь Лопеса ждет первый титульный поединок в карьере против Ричарда Комми (29-2, 26 КО). В случае победы американца над 32-летним боксером из Ганы бой с украинцем Ломаченко неизбежен.

Напомним, после титульного боя в критическом состоянии находится российский боксер Максим Дадашев.