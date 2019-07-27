Динамо - Шахтер: где смотреть Суперкубок, билеты на матч, ориентировочные составы

Динамо - Шахтер / Главред

В поединке за Суперкубок Украины 2019 года, который станет шестнадцатым по счету и пройдет в Одессе 28 июля, сойдутся чемпион и обладатель Кубка Украины донецкий Шахтер, и серебряный призер Премьер-лиги - киевское Динамо.

Где смотреть Суперкубок

В прямой трансляции матч можно посмотреть в 21:00 на телеканалах Украина и Футбол 1.

На канале Футбол в 20:15 начнется программа Великий футбол, в эфире которой ведущий обсудит с экспертами расклады перед поединком, а после финального свистка, ориентировочно в 23:15, эксперты поделятся со зрителями впечатлениями о матче.

Также текстовую трансляцию матча будет вести Главред.

Динамо - Шахтер: все билеты проданы

Все билеты на матч за Суперкубок Украины-2019 между киевским Динамо и донецким Шахтером были распроданы.

Об этом на официальном сайте объявила украинская Премьер-лига.

Еще посреди недели президент организации Томас Гримм заявлял, что оставалось 1000 билетов на матч. Стадион вмещает 34 000 зрителей.

Подготовка команд к матчу

В ходе летнего межсезонья Динамо не радовало своих поклонников победами, удивив болельщиков поражениями от младшего по рангу Полесья (1:2), дебютанта Премьер-лиги Колоса (1:3) и ничьей с румынским клубом Ботошани (1:1). Конечно, во главу угла ставилась игра, а не итоговый счет матча. Тем не менее, положительный результат в игре любого статуса никто не отменял, а уж тем более в таком титулованном клубе, как Динамо.

Как стало известно Главреду, поражение от Колоса вызвало волну негодования среди руководства клуба, которая, хочется верить, станет серьезной эмоциональной встряской для динамовцев. Возможно, межсезонные фиаско помогут сделать необходимые выводы и преобразуются в пользу.

На сборах Шахтер сыграл девять спаррингов, в которых одержал семь побед, один раз проиграл и один поединок свел вничью.

Шахтер подходит к старту сезона с новым наставником Луишем Каштру. Португальский специалист изменил схему игры с 4-3-3 на 4-1-4-1. В команде царит рабочая атмосфера, горняки готовы сделать все, чтобы вернуть себе Суперкубок, который в прошлом сезоне завоевало Динамо.

В матчах Динамо - Шахтер всегда борьба на поле / Обозреватель

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Кендзера, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Караваев, Гармаш, Вербич.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Тете, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.