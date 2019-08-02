Лысенко установил личный рекорд в УПЛ

Лысенко установил рекорд / Footboom.com

В первом туре свой дебютный матч в УПЛ против Мариуполя провел коваливский Колос. Матч завершился победой Колоса со счетом 1:0.

Во втором тайме в составе Колоса на поле на замену вышел 31-летний нападающий Владимир Лысенко. Для воспитанника киевского Динамо коваливский клуб стал уже девятым в истории, за который он сыграл в элитном дивизионе Украины.

Ранее он играл за Динамо (3 матча), Арсенал (31), Металлист (17), Волынь (7), Кривбасс (18), Говерлу (25), Севастополь (6) и Олимпик (43). Отметим, что четыре из них - Арсенал, Металлист, Кривбасс, Говерла прекратили свое существование.

Среди действующих игроков рекорд Лысенко могут повторить Валерий Федорчук (Мариуполь), Павел Ксенз (Олимпик) и Владимир Приемов (без клуба). Все они играли за восемь клубов.

Напомним, что донецкий Олимпик вчера провернул седьмой трансфер - клуб подписал африканского полузащитника Драмана Салу.