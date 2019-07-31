Олимпик подписал африканского полузащитника

Драман Салу стал игроком Олимпика / Официальный сайт Олимпика

Донецкий Олимпик объявил о подписании контракта с 21-летним африканским полузащитником Драманом Салу. Соглашение рассчитано на два года.

Салу родился 22 мая 1998 года в Уагадугу, Буркина-Фасо. С февраля 2018 года хавбек выступал за сербский Партизан. В период с июля 2018 по февраль 2019 года опорник играл в аренде в сербском клубе Телеопатик. В прошлом сезоне Салу сыграл 19 матчей, отметившись одним ассистом. В активе Драмана также один матч в футболке национальной сборной Буркина-Фасо.

Напомним, что Салу стал седьмым новичком Олимпика в летнее межсезонье. Ранее донецкий клуб подписал контракты с шестью новичками. В их число вошли три украинца - вратарь Герман Пеньков, защитник Иван Трубочкин и хавбек Тарас Завийский. Кроме того, игроками Олимпика стали бразильские полузащитники Луис Фернандо и Фабиньо, а также нигерийский защитник Алию Абубакар.