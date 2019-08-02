Матч за Суперкубок УЕФА будет судить арбитр-женщина Стефани Фраппар

Стефани Фраппар будет судить Суперкубок УЕФА / AFP

Европейский футбольный союз принял историческое решение, доверив 35-летней рефери Стефани Фраппар обслуживать 14 августа матч за Суперкубок УЕФА.

Суперкубок УЕФА традиционно открывает старт нового европейского сезона, а встречаются в нем победители Лиги чемпионов - Ливерпуль и Лиги Европы - Челси. В этом году Суперкубок будет разыгран в Стамбуле на стадионе Бешикташ Парк.

Кто будет помогать Фраппар

Стоит отметить, что большая часть бригады арбитров на Суперкубке будет состоять из женщин. Роли ассистентов арбитра доверены француженке Мануэле Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. Четвертым рефери будет Джанет Чакыр из Турции.

В матче за Суперкубок УЕФА будет использоваться система VAR. В качестве видеопомощника с Фраппар будет работать Клеман Тюрпен (Франция), ассистентами которого выступят Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).

Кто из женщин-арбитров судил еврокубки

Стефани Фраппар не станет первой женщиной, работавшей на мужской игре в еврокубках. С 2004 по 2009 год три встречи квалификации Кубка УЕФА обслужила Николь Петинья из Швейцарии. И по оценкам специалистов ее работой были довольны.