Матч за Суперкубок УЕФА будет судить арбитр-женщина Стефани Фраппар

Впервые в истории арбитр-женщина будет работать на финальном матче крупного европейского турнира с участием мужских команд.
Европейский футбольный союз принял историческое решение, доверив 35-летней рефери Стефани Фраппар обслуживать 14 августа матч за Суперкубок УЕФА.
Суперкубок УЕФА традиционно открывает старт нового европейского сезона, а встречаются в нем победители Лиги чемпионов - Ливерпуль и Лиги Европы - Челси. В этом году Суперкубок будет разыгран в Стамбуле на стадионе Бешикташ Парк.
Кто будет помогать Фраппар
Стоит отметить, что большая часть бригады арбитров на Суперкубке будет состоять из женщин. Роли ассистентов арбитра доверены француженке Мануэле Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. Четвертым рефери будет Джанет Чакыр из Турции.
В матче за Суперкубок УЕФА будет использоваться система VAR. В качестве видеопомощника с Фраппар будет работать Клеман Тюрпен (Франция), ассистентами которого выступят Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).
Кто из женщин-арбитров судил еврокубки
Стефани Фраппар не станет первой женщиной, работавшей на мужской игре в еврокубках. С 2004 по 2009 год три встречи квалификации Кубка УЕФА обслужила Николь Петинья из Швейцарии. И по оценкам специалистов ее работой были довольны.