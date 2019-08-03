Португальский тренер поплатился за желание вытянуть ноги в самолете

3 августа 2019, 20:37

Перелет Рикарду Са Пинту закончился большим скандалом.

Рикарду Са Пинту попал в скандал
Рикарду Са Пинту попал в скандал / УЕФА

Главный тренер португальской Браги Рикарду Са Пинту не был допущен до перелета из аэропорта Фаро, сообщает RTP.

Причиной стал конфликт между тренером и бортпроводниками. 46-летний Са Пинту захотел вытянуть ноги в самолете, однако ему запретили это сделать. Запрет разозлил португальца, он начал спорить с бортпроводниками. Тренер доказывал, что купил билет на одно из самых дорогих передних кресел, где мог расположиться в комфортных условиях.

Са Пинту возглавил Брагу летом этого года. Контракт рассчитан на один сезон. Португалец начал тренерскую карьеру в 2010 году.

Будучи игроком, он становился чемпионом Португалии (сезон-2001/02) и дважды обладателем Кубка страны в составе лиссабонского Спортинга. В 1997 году Са Пинту, узнав о том, что не попал в состав сборной Португалии на очередной матч, избил тренера национальной команды Артура Жорже. За это футболист был дисквалифицирован на год.

Напомним, недавно сняли с рейса российского боксера Сергея Ковалева. Ковалев бросался деньгами и откровенно приставал к одной из пассажирок самолета.

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