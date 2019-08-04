Новичок УПЛ подписал двух новичков

Павел Ориховский и Камиль Хучбаров стали игроками Колоса / ФК Колос

Накануне матча с донецким Олимпиком два новых футболиста заключили двухлетние соглашения с Колосом. Игроками клуба из Коваливки стали Павел Ориховский и Камиль Хучбаров.

23-летний полузащитник Павел Ориховский выступал за команды Динамо, Черноморец и Арсенал. В прошлом сезоне за канониров Ориховский сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола.

19-летний полузащитник Камиль Хучбаров выступал за команды Днепр, СК Днепр-1 и Ингулец. За команду из Петрово в прошлом сезоне Камиль сыграл 8 матчей, забив один гол в кубковой игре против Мариуполя.

Напомним, что в стартовой игре нового сезона между Колосом и Мариуполем тестировалась система видеопомощи арбитру.