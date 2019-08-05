Жеребьевка четвертого раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Лига чемпионов жеребьевка / GettyImages

Жеребьевка четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 5 августа в 13:00 в швейцарском Ньоне.

Матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20/21 августа и будет 27/28 августа.

12.50 - Делегаты УЕФА ведут диалог с представителями команд перед началом жеребьевки. Уже объявили, что Динамо и Краснодар во время жеребьевки будут разведены.

12.30 - Делегация УЕФА готовится к официальной части жеребьевки. Через полчаса все команды узнают своих соперников по заключительному раунду Лиги чемпионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть

Смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов можно будет в прямом эфире на официальном сайте УЕФА и на сайте Главреда.

Лига чемпионов: порядок жеребьевки

На данном этапе стартуют две команды (чемпионы ассоциаций, занимающих 12-е и 13-е места в рейтинге УЕФА). К ним присоединятся шесть победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов, матчи которого пройдут 6/7 и 13 августа.

Клубы делятся на две группы в соответствии с рейтингом УЕФА - по четыре сеяных и несеяных. Победитель пары третьего отборочного раунда получит коэффициент сеяной команды в своем противостоянии.

Победители раунда плей-офф пробьются в групповую стадию. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

С кем встретится Динамо

Киевляне идут по пути представителей лиг (клубов, занявших вторые места в своих чемпионатах).

Стоит отметить, что с российскими клубами представитель Украины сыграть не может, поэтому Динамо не сможет пересечься с парой Порту - Краснодар. В таком случае Динамо остается только два варианта:

Башакшехир (Турция) - Олимпиакос (Греция)

Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Напомним, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет с бельгийским Брюгге.