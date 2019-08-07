ЦСКА - Заря: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

Заря сразится с ЦСКА в третьем раунде Лиги Европы

Луганская Заря в четверг, 8 августа, сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником команды Виктора Скрипника будет софийский ЦСКА.

На предыдущей стадии луганчане прошли черногорскую Будучность, а ЦСКА по сумме двух встреч прошел хорватский Осиек.

Напомним, победитель по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с сильнейшей командой пары Люцерн (Швейцария) – Эспаньол (Испания).

Где смотреть матч

Болельщики Зари смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале УНИАН 8 августа в 20.30.

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

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Матч будет обслуживать бригада арбитров из Швейцарии. Главный арбитр - Сандро Шерер. Ассистенты арбитра - Стефан де Альмейда и Беким Зогай. 4-й арбитр - Лионель Тшуди. Делегат УЕФА - Эдвард Киндл (Лихтенштейн).

Сандро Шерер в этой еврокубковой кампании 24 июля обслуживал матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ (Беларусь) - Русенборг (Норвегия). Матч завершился победой белорусской команды со счетом 2:1.

Прогнозы букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча является софийский ЦСКА. Победа болгарской команды оценивается в 2.20. На победу украинской команды принимаются ставки с коэффициентом - 3.30. На ничью дают коэффициент - 3.20.