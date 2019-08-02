Заря - ЦСКА: что известно о ближайшем сопернике Зари по Лиге Европы

Заря сразится с ЦСКА в третьем раунде Лиги Европы / Реальная газета

Софийский ЦСКА стал соперником луганской Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В драматичном выездном поединке против хорватского Осиека болгары уступили со счетом 0:1. В Софии с таким же счетом победил ЦСКА, поэтому команды провели дополнительные 30 минут, а затем выполнили серию 11-метровых, в которой успех сопутствовал армейцам.

В матчах с черногорской Будучностью подопечные Виктора Скрипника продемонстрировали характер и волю к победе, и заслуженно вышли в третий раунд. Посмотрим, как сложится для Зари противостояние с ЦСКА. Первый матч состоится 8 августа в Софии. Ответный - 15 августа в Запорожье.

Что известно о ЦСКА

ЦСКА - самая успешная команда Болгарии. Армейский клуб завоевал 31 чемпионский титул, 11 Кубков Болгарии, 13 кубков армии и 4 Суперкубка Болгарии, двукратный полуфиналист Кубка европейских чемпионов, полуфиналист Кубка обладателей кубков.

Была в истории армейского клуба и черная полоса. 22 июня 2015 года Болгарский футбольный союз из-за финансовых проблем лишил клуб профессионального статуса. Общий долг команды составил более 15 миллионов евро.

Сезон 2015/2016 ЦСКА провел в третьем по силе дивизионе болгарского чемпионата и досрочно обеспечил себе чемпионство, выиграв 29 из 30 сыгранных матчей и один сведя к ничьей. Следующий сезон ЦСКА должен был начать во Второй лиге, но благодаря вмешательству премьер-министра страны Бойко Борисова, который принял "срочные и своевременные меры", 31-кратный чемпион Болгарии напрямую вернулся в элитный дивизион.

Софийский клуб занимает 298 место в рейтинге УЕФА.

ЦСКА накануне матча с Осиеком / УЕФА

ЦСКА повлиял на историю Шахтера

В свое время софийский ЦСКА оказал судьбоносное влияние на ход современной истории другого клуба с Донбасса - Шахтера.

Случилось это вечером 20 сентября 2001 года, когда в матче первого раунда Кубка УЕФА горняки были неожиданно биты в Софии - 0:3. Донецкий реванш (2:1) никакого значения не имел.

Президент Шахтера Ринат Ахметов принял принципиальное решение - дальше Шахтер пойдет вперед исключительно под руководством иностранного тренера. Виктор Прокопенко был уволен, а на его место пришел итальянец Невио Скала, который начал писать историю Шахтера золотыми буквами.

Украинский след в ЦСКА

В разные годы за армейский клуб поиграли такие известные украинские футболисты, как Евгений Немодрук (провел сезон 2000-2001), Игорь Харьковщенко (1999), Денис Причиненко (2014-2015) и форвард национальной сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес (2011-2012).

Стоит отметить, что именно Мораес оставил яркий след в истории софийского клуба. Перейдя из донецкого Металлурга в 2011 году, он сразу стал игроком основы. Мораес провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов.

Также, в свое время, засветился в ЦСКА нынешний наставник одесского Черноморца Ангел Червенков, который защищал цвета армейского клуба с 1984 по 1987 год.

Любко Петрович / Клуб 'Z'

Кто тренирует

Армейцев тренирует 72-летний специалист Любко Петрович. Свою футбольную карьеру начал в 1967 году, выступая за хорватский Осиек. Примечательно, что именно этот клуб армейцы выбили во втором раунде Лиги Европы.

Тренерскую карьеру Петрович начал в 1982 году, возглавив молодежную команду Осиека. В списке команд, которые тренировал Петрович, числятся около 20 клубов и сборных. В числе их находятся Осиек, Црвена Звезда (с ней он выиграл Кубок европейских чемпионов 1990/91), Спартак из Суботицы, Войводина, Кроация, Локомотив, молодежная и юношеская сборные Югославии, ПАОК, Пеньяроль, Эспаньол, Олимпиакос, Литекс, Левски, ГАК, Аль-Ахли, Шанхай Шэньхуа, Бэйцзин Гоань, Тараз, Акжайык и Тханьхоа.

ЦСКА возглавил в этом году, а до этого трудился в Руанде возглавляя клуб АПР.

Трансферы ЦСКА в летнее межсезонье

ЦСКА не особо активничал на трансферном рынке этим летом. Армейцы провернули два трансфера - из испанского Депортиво пришел испанский защитник Рауль Альбентоса, а из Бирмингема английский полузащитник Вив Соломон-Отабор. Оба игрока плавно влились в команду и являются игроками основы.

Из потерь, то никто из основных игроков клуб не покинул.