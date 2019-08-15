"Как наркоманы": чемпионка мира назвала главную проблему бодибилдинга в Украине

15 августа 2019, 07:05

У спортсменов из-за передозировок фармой начинают лезть жуткие побочки, отметила мастер спорта Украины международного класса.

Бодибилдинг - Основная проблема бодибилдинга в Украине - безграмотность билдеров, полагает Кристина Короткая
Основная проблема бодибилдинга в Украине - безграмотность билдеров, полагает Кристина Короткая / instagram.com/kris84tinka

Председатель комитета спортсменов Национальной федерации бодибилдинга Украины, Elite Pro спортсменка, чемпионка мира в категории фитнес-бикини, мастер спорта Украины международного класса Кристина Короткая считает, что главная проблема бодибилдинга в нашей стране - безграмотность людей, которые им занимаются.

В Украине люди готовятся к соревнования без сопровождения врачей, употребляют всякую ерунду и из-за этого получают кучу побочных эффектор, рассказала эксперт в интервью Главреду.

По словам собеседницы, украинских билдеров можно сравнить с наркоманами - они тоже повышают дозы препаратов, чтобы получить хоть какой-то эффект.

"Наверное, все-таки безграмотность людей (основная проблема бодибилдинга в Украине - Ред.), занимающихся этим видом спорта. В Америке, в частности, у них это очень развито, у них даже с медицинской точки зрения это очень развито", - сказала эксперт.

Чемпионка добавила, что профессионалы все занимаются подконтрольно врачам, они регулярно - каждую неделю - сдают анализы, они следят за состоянием своего организма и корректируют все нюансы.

"Но там есть и специалисты…, которые компетентны в этих вопросах", - подчеркнула Короткая.

"У нас же так - ни разу анализы не сдавав, люди себе готовятся, употребляют всякую ерунду, едят пьют, колют, еще что-то - в итоге вылезет куча побочек… а это все от безграмотности… вот это самая большая проблема, потому, что если все делать с умом и грамотно, и подконтрольно медицине, то можно минимизировать все риски, понимаете, а у нас этого нет", - объяснила она.

Elite Pro спортсменка отметила, что в нашей стране люди прочитают информацию в Сети, достанут из-под полы какую-то фармакологию, себе что-то там нашпигуют - дозу в десять раз больше. 

Читайте такжеЧемпионка мира по фитнес-бикини назвала три кита набора "мяса""И от чего очень много страдает спортсменов от побочек от фармакологии - это, знаете, можно провести аналогию с наркоманами", - сказала собеседница.

"От чего умирают наркоманы? Наркоманы умирают не от наркотиков, а от передозировки, правильно? Тут то же самое, люди начинают превышать норму в десятки раз, потому что люди прошли раз курс фармакологии, он первый раз помог, хорошо сработал на организме… В следующий раз они идут, грубо говоря, на курс, а их не берет эта доза, то есть им нужно увеличить дозу, чтобы был хоть какой-то эффект, потому что организм ко всему привыкает…", - заявила Короткая.

Эксперт подчеркнула, что из-за "передозировок начинают лезть жуткие побочки, от которых, собственного говоря, люди и страдают".

"От чего у них проблемы со здоровьем начинаются,… очень много случаев, когда спортсмены умирают, особенно мужчины, у них там это связано с сердечно-сосудистой системой, понимаете, от безграмотности… Вот я бы провела эту аналогию с наркоманами - то же самое", - поделилась чемпионка.

Ранее Кристина Короткая развенчала миф о категории фитнес-бикини - неправда, что девушки, которые занимаются бодибилдингом, употребляют больше фармакологии, чем парни-билдеры.

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