Мастер спорта по бодибилдингу развеяла миф о фитнес-бикини

Девушки, выступающие в категории фитнес-бикини, не употребляют больше фармакологии, чем парни-билдеры, утверждает Кристина Короткая / instagram.com/kris84tinka

Утверждение о том, что девушки-бодибилдерши, которые выступают в категории фитнес-бикини, употребляют больше фармакологии, чем парни-билдеры, - миф.

Еще одно неправильное утверждение - то, что бодибилдинг - это не спорт, рассказала глава комитета спортсменов Национальной федерации бодибилдинга Украины, чемпионка мира в категории фитнес-бикини, мастер спорта Украины международного класса Кристина Короткая в интервью Главреду.

Собеседница подчеркнула, что подготовка к соревнованиям по бодибилдингу занимает немало времени, а выход на сцену - это симбиоз и спорта, и красоты, и умения подать себя.

"Да, согласна, с одной стороны,... мы на соревнованиях не показываем… какие-то спортивные достижения, то есть, грубо говоря, это не как в плавании - ты поплыл, ты первый приплыл, вот - ты первый…", - сказала эксперт.

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"…подготовка занимает достаточно немаленькое количество времени… опять-таки - у всех по-разному: допустим, я в прошлом году на чемпионат мира готовилась, у меня подготовка заняла семь месяцев… семь месяцев, изо дня в день, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, без праздников, выходных, проходных… я отдала этой подготовке - это был спорт… я все-таки считаю, что это спорт", - поделилась она.

Ранее Кристина Короткая говорила, что грамотный набор мышечной массы базируется на "трех китах" - питание, тренировки и восстановление. Чемпионка по фитнес-бикини добавила, что при наборе "мяса" большая часть успеха зависит от рациона, однако очень важно иметь полноценный отдых.