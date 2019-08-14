Лига Европы: результаты матчей третьего квалификационного раунда

14 августа 2019, 23:16

Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы
Лига Европы / Sky Sports

14 августа было сыграно еще три ответных матча квалификационного раунда Лиги Европы.

Португальская Витория Гимараэш, за которую выступает экс-защитник Шахтера Валерий Бондаренко, встречалась с латвийским Вентспилсом Михаила Сергийчука. Португальская команда разгромила соперника со счетом 6:0, но украинский защитник на поле так и не появился. Сергийчук, в свою очередь, провел на поле все девяносто минут.

После домашней нулевой ничьи с греческим Атромитосом польская Легия добыла уверенную победу на выезде, что позволило ей пройти в следующую стадию турнира.

Настоящий подвиг совершил Арарат - Армения. После домашнего поражения от грузинского Сабуртало (1:2) шансы Арарата котировались не самым лучшим образом. Тем не менее, армянский клуб смог переломить ход противостояния и выбить грузинский клуб из Лиги Европы.

Напомним, вчера было сыграно также три матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд:

Витория Гимараэш (Португалия) - Вентспилс (Латвия) - 6:0 (1:0)

Первый матч - 3:0

Голы: Давидсон, 28 (1:0), Рочина, 48 (2:0), Рочина, 58 (3:0), Тейшера, 79 (4:0), Силва, 80 (5:0), Родригеш, 86 (6:0)

Атромитос (Греция) - Легия (Польша) - 0:2 (0:1) 

Первый матч - 0:0

Голы: Сколарски, 29 (0:1), Гвилиа, 51 (0:2)

Сабуртало (Грузия) - Арарат-Армения - 0:2 (0:1)

Первый матч - 2:1

Голы: Кобялко, 10 (0:1), Аветисян, 67 (0:2).

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