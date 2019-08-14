Лига Европы: все результаты матчей третьего квалификационного раунда

14 августа 2019, 00:26

Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы
Лига Европы / fourthofficial.com

13 августа было сыграно три ответных матча квалификационного раунда Лиги Европы.

Эстонский Нымме Калью, за который выступают украинцы Андрей Марковича и Владислав Хомутов, а тренирует украинский специалист Роман Кожуховский выбыл из еврокубков. Эстонцы не сумели дать бой люксембургскому Дюделанжу, уступив на своем поле со счетом 0:1. Дюделанж сразится в плей-офф с победителем противостояния между Араратом-Армения и грузинским Сабуртало. 

Североирландский Линфилд и словацкий Слован добились повторных побед. Линфилд оказался сильнее черногорской Сутьески, а братиславский коллектив переиграл ирландский Дандолк. Их соперники в плей-офф Лиги Европы известны - Словану предстоит сыграть с греческим ПАОКом, а Линфилд сразится Карабахом.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд:

Нымме Калью (Эстония) - Дюделанж (Люксембург) - 0:1 (0:0)

Первый матч - 1:3

Гол: Синани, 57 (0:1)

Линфилд (Северная Ирландия) - Сутьеска (Черногория) - 3:2 (2:1)

Первый матч - 2:1

Голы: Стаффорд, 7 (1:0); Божович, 15 (1:1); Лэйвери, 19 (2:1); Божович, 61 (2:2); Кларк, 76 (3:2)

Дандолк (Ирландия) - Слован (Братислава, Словакия) - 1:3 (0:2)

Первый матч - 0:1

Голы: Рафаэль, 12 (0:1); Чаврич, 34 (0:2); Даффи, 71 (1:2); Даниэль, 93 (1:3).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Лига Европы третий квалифай-раунд новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:26
Лига Европы: все результаты матчей третьего квалификационного раунда
00:25
Ученые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов
13 августа, вторник
23:42
Реал отдал Лунина в Вальядолид
23:41
Козни США: в Госдуме прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
23:24
Постпред Британии в ООН рассказала об отчаянном положении украинцев в Крыму
22:52
В Польше рассказали, почему им нужно в стране как можно больше военных из США
22:49
Брюгге выбило Динамо из Лиги чемпионов (видео голов и голевых моментов) Видео
22:40
Адвокат Порошенко прокомментировал его допрос на полиграфе
22:24
Динамо - Брюгге - 3:3: видео-трансляция матча Лиги чемпионов (LIVE) Видео
22:02
Крым предложили обложить режимным районом со стороны моря
21:50
"Разбитые окна, дырявые крыши": на Буковине выпал крупный град, опубликованы фото Фото
21:26
Ангела Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера
21:18
Бессмертный объяснил, почему его уволил Зеленский Видео
21:00
Первый пошел: уволился житомирский чиновник, которого публично распек Зеленский
20:31
Названы правила сочетания еды и тренировок Видео
20:10
"Лезут в ловушку": Бессмертный прокомментировал свое увольнение Зеленским из ТКГ в Минске Видео
19:26
Ответ Киеву: Россия объявили персоной нон грата украинского дипломата
19:06
"Укусить Украину": эколог развеял выдумку "властей Крыма" о Херсонщине Видео
19:02
Тука рассказал, кто реально страдает от нехватки воды в аннексированном Крыму
18:53
"Шерше ля фам": стало известно, как ФСБ вербует украинских военных Видео
18:37
Поезд в огне: состав Херсон - Киев загорелся по пути в Николаеве - фото, видео Видео
18:28
Даже не 150 миллиардов: в Украине посчитали стоимость ремонта дорог
18:23
В Киеве температура упадет на 8 градусов: синоптик назвал дату Фото Видео
18:13
Голая Кара Делевинь украсила обложку глянца Фото
18:13
В СНБО рассказали, какие меры применят ради урегулирования ситуации на Донбассе
17:52
Эксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный Крым
17:51
Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи - Портнов
17:50
Безсмертный пожаловался, что узнал об увольнении из СМИ
17:42
"Завали свое е@бло": Бузова ляпнула лишнего и разгневала россиян Видео
17:12
Карпаты подписали очередного легионера
17:05
Любовница бывшего Ани Лорак поведала о романе с Муратом Налчаджиоглу
17:02
Суперкубок УЕФА. Ливерпуль - Челси: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
16:54
"Стянула штаны и трусы": Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии Видео
16:39
Столицу накрыла самая масштабная вспышка кори за почти 30 лет
16:36
Защитник Зенита Ярослав Ракицкий считает Украину и Россию братьями
16:30
"Не нитраты": названа главная угроза арбузов Видео
16:21
Зеленский вышел из бизнеса: СМИ раскрыли подробности Видео
16:07
Богдан получил еще одну руководящую должность
16:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини раскрыла рецепт спортивной вкусняшки
15:59
"Обдрочиться и не встать": Maruv в латексе засветилась на репетиции Танцев Фото
15:58
В СНБО рассказали, как Украина выкрутится без российского газа
15:55
Google вводит отпечаток пальца для доступа к своим сервисам
15:47
Telegram станет неуязвимым для блокировок
15:42
Зеленский уволил Безсмертного с должности переговорщика в минской ТКГ
15:37
"Спрятал между булками": известный активист погорел на взятке в 30 тысяч долларов
15:31
"Одесса - гостеприимный город": экс-футболист сборной России провел отпуск в Украине
15:30
Спортивный диетолог посоветовала, что съесть на поздний ужин Видео
15:24
Украина объявила персоной нон грата дипломата-шпиона из РФ Видео
15:10
Аквамена 2 не будет из-за Джейсона Момоа
15:03
В Киеве горел ТРЦ: люди в панике бежали из здания Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять