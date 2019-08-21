Кубок Украины: жеребьевка второго предварительного раунда

Жеребьевка Кубка Украины / ffu.org.ua

Сегодня, 21 августа состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины.

Участие в нем приняли 10 победителей первого предварительного раунда, а также 15 команд с Первой лиги.

Центральным поединком данной стадии станет матч в Петрово, где прошлогодний кубковый финалист Ингулец примет Металлист-1925.

Стоит отметить, что представитель Первой лиги Агробизнес автоматически квалифицировался на следующую стадию турнира, так как в соперники им выпал киевский Арсенал, который прекратил свое существование.

Второй предварительный раунд Кубка Украины:

Ингулец - Металлист-1925

Калуш - Минай

Николаев - Прикарпатье

Диназ - Нива (Винница)

Черкащина - Кремень

Подолье - Волынь

Волчанск - Оболонь-Бровар

Верес - Рух

Горняк-Спорт - Металлург (Запорожье)

Авангард (Краматорск) - Балканы

Альянс - Чайка

Таврия-Симферополь - Буковина

Матчи этой стадии состоятся 27 августа.

Напомним, что действующем обладателем Кубка Украины является донецкий Шахтер, который в финальном матче обыграл Ингулец из Петрово.