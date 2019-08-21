Кубок Украины: жеребьевка второго предварительного раунда

Стали известны все пары второго предварительного раунда Кубка Украины.
Сегодня, 21 августа состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины.
Участие в нем приняли 10 победителей первого предварительного раунда, а также 15 команд с Первой лиги.
Центральным поединком данной стадии станет матч в Петрово, где прошлогодний кубковый финалист Ингулец примет Металлист-1925.
Стоит отметить, что представитель Первой лиги Агробизнес автоматически квалифицировался на следующую стадию турнира, так как в соперники им выпал киевский Арсенал, который прекратил свое существование.
Второй предварительный раунд Кубка Украины:
Ингулец - Металлист-1925
Калуш - Минай
Николаев - Прикарпатье
Диназ - Нива (Винница)
Черкащина - Кремень
Подолье - Волынь
Волчанск - Оболонь-Бровар
Верес - Рух
Горняк-Спорт - Металлург (Запорожье)
Авангард (Краматорск) - Балканы
Альянс - Чайка
Таврия-Симферополь - Буковина
Матчи этой стадии состоятся 27 августа.
Напомним, что действующем обладателем Кубка Украины является донецкий Шахтер, который в финальном матче обыграл Ингулец из Петрово.