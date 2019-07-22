Арсенал отправил письмо в ПФЛ о снятии с Первой лиги

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Киевский Арсенал официально уведомил ПФЛ о том, что снимается с соревнований Первой лиги, сообщает пресс-служба огранизации.

Причиной отказа от участия в турнире являются неудовлетворительное финансовое состояние киевского клуба. Судя по всему, Арсенал прекратит свое существование в профессиональном футболе.

Письмо о снятии с чемпионата

Место киевлян в Первой лиге может занять запорожский Металлург, проигравший в стыковых матчах Агробизнесу из Волочиска.

В минувшем сезоне Арсенал занял последнее 12-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

Напомним, что украинскую Премьер-лигу планируют расширить на четыре команды.