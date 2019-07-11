Официально: В чемпионате УПЛ будет 16 команд

11 июля 2019, 12:29

Украинскую Премьер-лигу планируют расширить на четыре команды.

УПЛ,лого
УПЛ / Скриншот с upl.ua

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко объявил о расширении отечественной Премьер-лиги.

"Исполком УАФ принял решение об увеличении количества клубов УПЛ в сезоне 2020/2021 до 14 команд, а в следующем сезоне – 2021/2022 – до 16 команд. Важно, что такой шаг сделан до начала нового сезона соревнований, что позволит и клубам Премьер-лиги, и клубам Первой лиги основательно подготовиться к изменению формата турнира, четко расставить собственные приоритеты и разработать стратегию их достижения. А еще это решение станет дополнительной мотивацией для молодых игроков, которые мечтают попасть в Премьер-лигу. Поэтому, новый футбольный сезон будет однозначно интереснее и более конкурентным", – написал Павелко в Facebook.

Стоит отметить, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

Напомним, что недавно клуб УПЛ Олимпик подал иск Украинскую ассоциацию футбола в Спортивный арбитражный суд.

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УПЛ Андрей Павелко новости футбола новости спорта УАФ
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