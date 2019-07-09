Олимпик / Укринформ

Донецкий Олимпик подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне против Украинской ассоциации футбола. В клубе считают, что расследование договорных матчей с участием команд U-21 и U-19 было сфальсифицировано комитетом по этике и честной игре, сообщает FootballHub.

К слову, подача документов в CAS по делу такого типа стоит около 50 тысяч евро.

Ранее президент "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка подделал комментарии экспертов, которые якобы смотрели матчи с участием молодежных команд Олимпика.

Напомним, Олимпику выдали аттестат для участия в УПЛ на сезон 2019/20.