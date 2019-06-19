Олимпик допустили к новому сезону УПЛ

Олимпик / Укринформ

Сегодня, на заседании экспертной комиссии УАФ, было принято решение выдать донецкому Олимпику аттестат для участия команды в Премьер -лиге.

Президент Олимпика Владислав Гельзин выступил с обращением, которое опубликовано на официальном сайте клуба.

"Дорогие друзья, вот наконец и закончилась длинная эпопея с выдачей аттестата нашей команде. На зло недоброжелателям и на радость всем, для кого Олимпик - не просто пустое слово, мы остаемся в УПЛ. Это право футболисты заслужили своей игрой в тяжелой борьбе на футбольном поле. За последний месяц нашему клубу пришлось пережить самый сложный период в его истории. Нам пришлось противостоять явлениям, с которыми мы никогда прежде не сталкивались: несправедливостью и травлей. И я рад заявить о том, что мы прошли этот путь с высоко поднятой головой и вышли победителями в этой борьбе.

Но это было бы невозможно без поддержки настоящих друзей, которые пришли на помощь в самый важный момент. От лица руководства, персонала и футболистов Олимпика мы хотим поблагодарить каждого, кто не оставался в стороне, а действительно внес свой вклад в нашу общую победу. Большое спасибо всем 11 клубам УПЛ, которые поддержали нас на всеобщем собрании, и тем самым продемонстрировали верховенство спортивной составляющей в футболе над кабинетной мишурой", - говорится в сообщении.

Напомним, что руководство клуба зарегистрировало петицию на сайте президента Украины. Ранее Олимпик обвинил УАФ в фальсификации документов.